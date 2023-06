Love Island du 4 juin : Bastos fait une annonce (résumé + replay épisode 36)

Love Island épisode 35 du dimanche 4 juin – Place à l’épisode 36 de Love Island ce dimanche soir. Delphine échange avec les islanders au lendemain de la cérémonie de recoupling. Valentin avoue que le départ de Perle est compliqué pour lui, il n’a pas dormi de la nuit et s’en veut du choix qu’il a fait…







De leur côté, Edgar et Cindy avouent s’être réconciliés. Et Gabriel et Anna ont réussi à communiquer et mettre les choses au clair. Quant à Bastos, il est content d’être aux côtés de Ludivine, qui a mal vécu le love break avec Issam. Et Nicolo avoue ne pas être content de l’arrivée de Bastos. Ils vont au clash !







Delphine annonce aux islanders une surprise pour eux : ils vont pouvoir passer la soirée avec les bombes et les éliminés, qui sont de retour. Valentin ne cache pas sa joie de revoir Perle. Il pleure alors que Perle s’assoie à côté de lui. Perle avoue qu’elle l’aime. Ils s’isolent et Perle s’excuse, elle est désolée. Ils s’expliquent et s’embrassent.

Les islanders reçoivent ensuite un message, les bombes et les éliminés doivent dire au revoir et quitter la villa. Après leur départ, Astrid décide de laisser Valentin seul en dormant sur le canapé. Mais Issam et Marwa lui font de la place dans la private room.



Le lendemain, Gabriel et Anna discutent. Gabriel en a marre des pics d’Anna et Solène. Il pense qu’elles le narguent et ça le blesse. Anna n’apprécie pas et s’en va. Pendant ce temps là, tout va bien pour Edgar et Cindy, sur leur petit nuage.

Valentin et Astrid s’expliquent. Valentin avoue que la soirée retrouvailles avec Perle a été riche en émotion, il est amoureux.

Un message annonce un après-midi jeu de questions de culture générale. Après le jeu, Simon décide de parler avec Solène pour savoir où elle en est. Il ne sait pas trop comment doser avec elle… Solène a besoin de challenge et de séduction, elle trouve que Simon est trop facilement là. Solène parle ensuite avec Ludivine pendant la soirée, elle est toujours attirée par Nicolo… Elle décide donc d’aller vers lui.

Bastos débarque et il a une annonce à faire : il dit ne pas avoir respecté les règles de Love Island… Et pour la suite, on saura dans le prochain épisode !

Love Island, le replay du 4 juin

