« Meurtres dans les gorges du Verdon » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 3 (24 juin)

« Meurtres dans les gorges du Verdon » au programme TV du 17 juin 2023 – Ce samedi soir à la télé, France 3 vous propose le téléfilm inédit « Meurtres dans les gorges du Verdon », qui fait partie de la collection « Meurtres à… ». Dans les rôles principaux, Bruno Wolkowitch et Barbara Probst.







A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







« Meurtres dans les gorges du Verdon » : l’histoire

Dans les gorges du Verdon, le major Thierry Rouvier, proche de la retraite, et le jeune capitaine Elie Zakine sont amenés à collaborer sur le meurtre d’un homme de 78 ans, retrouvé sur le barrage de Castillon dans une position étrange. Ils sont bientôt rejoints par Chloé Delage, une psychocriminologue de la gendarmerie, qui a vécu à Castellane, et n’est autre que la fille du major Rouvier. Un hasard qui ne fait pas forcément bien les choses, car Thierry et elle ont une relation familiale compliquée.

Une lettre anonyme et un deuxième meurtre mis en scène font ressurgir les racines de l’affaire d’un passé lointain, qui concerne directement Thierry et Chloé. L’enquête fait en effet la lumière sur la disparition de Paulin Rouvier, le père de Thierry et grand-père de Chloé, cinquante ans plus tôt.

Adolescent, Paulin et ses amis avaient créé, juste après la guerre, la « Confrérie des capricornes » et ce sont ses membres, qui, aujourd’hui, sont tous assassinés les uns après les autres. Pour quelles raisons ? Quel crime ces enfants avaient-il commis pour qu’aujourd’hui ils le payent de leur vie ? C’est ce que Chloé, Elie et Thierry devront comprendre, au péril de leur vie, pour résoudre cette affaire.

Interprètes et personnages

Avec Bruno Wolkowitch (Thierry), Barbara Probst (Chloé), Gary Mihaileanu (Elie), Michel Jonasz (Constantin Ravel), Jonathan Cardonnel (Thomas), Cécilia Hornus (Marie), Florence Hautier (Françoise Dionisi)…



« Meurtres dans les gorges du Verdon » : la bande-annonce

🔍 Quand les histoires personnelles s'entremêlent, elles deviennent aussi des affaires criminelles… « 𝗠𝗲𝘂𝗿𝘁𝗿𝗲𝘀 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗹𝗲𝘀 𝗴𝗼𝗿𝗴𝗲𝘀 𝗱𝘂 𝗩𝗲𝗿𝗱𝗼𝗻 » avec Bruno Wolkowitch et @babprobst, c'est demain à 21.10 ! pic.twitter.com/uPDeCMM0e9 — France 3 (@France3tv) June 23, 2023