Echappées Belles du 24 juin : direction la Provence ce soir sur France 5 (sommaire)

Echappées Belles du 24 juin 2023 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd'hui, l'inédit « Un printemps en Provence » suivi de la rediffusion « Landes, entre océan et forêt ».







Echappées Belles du 24 juin, à 20h55 – « Un printemps en Provence »

La meilleure saison pour découvrir la Provence est sans nul doute le printemps !

Les étals des marchés se remplissent petit à petit de fruits et légumes du soleil, les cafés ouvrent leurs terrasses pour accueillir les badauds, les champs de fleurs s’épanouissent, les forêts et les vignes deviennent des océans de toutes les nuances de vert !

En Provence et sur la Côte d’Azur, on trouve une variété de lieux et d’événements intimement liés au végétal, au floral. On peut ainsi citer les corsos fleuris qui donnent le coup d’envoi du Printemps, mais aussi le marché aux fleurs de Hyères – unique en France – ou encore la capitale du parfum, Grasse.

Des méandres du Verdon, à la presqu’île du cap d’Antibes, en passant par les célèbres champs de fleurs qui font la réputation de Grasse, ce voyage sera la promesse de virevolter entre les paysages sauvages et urbains, les décors maritimes, champêtres comme montagnards.

Durant ses pérégrinations, Ismaël ira à la rencontre d’hommes et de femmes qui façonnent, entretiennent, ou utilisent l’univers floral pour sa beauté et ses bienfaits, autant sur le corps que sur l’esprit ! Avec eux, il s’interrogera sur la durabilité de ces paysages à l’heure du réchauffement climatique.

Les reportages : Le corso fleuri, ou comment fêter le printemps ! / Le Rungis des fleurs / Correns, premier village bio de France / Le retour des vautours / Un nouveau métier du végétal / Bienvenue au lycée agricole !



Echappées Belles du 24 juin à 22h30 – « Landes, entre océan et forêt »

Les traditions font partie intégrante de la vie des Landais. Sports et jeux traditionnels se pratiquent encore lors des célébrations et des fêtes de village. Et qu’importe l’âge, ici, tout le monde participe. Dès le plus jeune âge, on apprend la course landaise, les chants gascons et le jeu de quille. Tous les étés, le rouge et le blanc s’imposent dans les grandes villes telles que Dax et Mont-de-Marsan mais aussi les plus petits villages. Entre deux danses, les touristes peuvent découvrir plusieurs spécialités locales comme le canard, le pastis ou encore l’armagnac – avec modération.Tiga part à la rencontre de Landais, de souches ou d’adoptions, amoureux de leur patrimoine.

