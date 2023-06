« Prince charmant cherche maison » : votre téléfilm ce 28 juin sur TF1 (histoire, interprètes)

« Prince charmant cherche maison » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 28 juin 2023 – Ce mercredi et comme tous les après-midis, c’est un nouveau téléfilm qui vous attend sur TF1. Aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Prince charmant cherche maison ».







A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Prince charmant cherche maison » : l’histoire

Erin est agente immobilière dans la charmante petite ville côtière de Shaw Bay. Mais elle doit lutter contre la municipalité pour empêcher que la marina soit vendue, ce qui entraînerait une réhabilitation qui enlèverait tout son cachet à la ville. Théo, un riche client, arrive en ville. Il tient farouchement à protéger sa vie privée. A travers lui, Erin voit une opportunité de prouver que la ville est attractive telle qu’elle est. Cependant, Théo ne trouve pas de propriété qui satisfasse ses exigences, mais Erin et lui se rapprochent. Pendant ce temps, Théo est rejoint par Frank, son majordome. En effet, Théo est prince héritier de la couronne de Movdavie et son père, le roi Henry, exige que Théo rentre et épouse une princesse qu’il a choisie pour lui…

Prince charmant cherche maison, interprètes et personnages

Avec : Brittany Bristow (Erin), Liz Taylor (Bess), Scott Wentworth (Frank), Dan Jeannotte (Théo)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Amour et plaquages ».