Demain nous appartient du 28 juin : Martin reprend son poste (résumé + vidéo épisode 1458 en avance)

Demain nous appartient du 28 juin 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1458 de DNA – Aurore l’a échappé belle dans votre série « Demain nous appartient ». En effet,







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : le commissariat pleure Martin (vidéo épisode du 30 juin)







Demain nous appartient du 28 juin 2023 – résumé de l’épisode 1458

A Sète, Martin et Aurore se liguent contre Agathe. Le commandant Constant est prêt à reprendre son poste. Manque plus qu’à convaincre le procureur ! Il trouve que la commandante Lambesc est efficace et ne comprend pas l’empressement de Martin. Mais il valide son retour à la tête du commissariat.

Pendant ce temps là au commissariat, Aurore et Roxane lancent leur plan… Agathe reste méfiante. Elle fait tout pour rester commandante du commissariat de Sète.

De son côté, Lisa perd tous ses moyens devant Aaron. Réunion de famille touchante chez les Lehaut.



Demain nous appartient du 28 juin 2023 – extrait vidéo de l’épisode

