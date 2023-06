Love Island du 6 juin : l’annonce de Valentin, un couple éliminé (résumé + replay épisode 38)

Love Island épisode 38 du mardi 6 juin – Place à l’épisode 38 de Love Island ce mardi soir. Plusieurs couples se sentent en danger avant la cérémonie d’élimination, où deux couples vont être éliminés !







De son côté, Gabriel rumine son break avec Anna… Il va dormir sur le canapé. Le lendemain, les éliminations sont dans toutes les bouches. Ludivine pense être protégée puisqu’elle n’est plus en couple !

Place ensuite aux défis du public. Nicolo et Solène doivent rester ensemble, Simon et Camille n’apprécient pas. Et Ludivine se retrouve avec les six garçons aux petits soins.







Les islanders doivent ensuite créer l’hymne de Love Island et faire une chorégraphie. Après ça, Anna parle avec Solène, qui la trouve indécise. Elle dit être en manque d’affection, Anna ne comprend pas pourquoi elle ne va pas vers Simon. Mais Solène ne sait clairement pas vers qui se tourner…



Place à la cérémonie des éliminations. Valentin a clairement envie de partir, il ne pense qu’à Perle et a envie d’être avec elle… Cindy a tenté de le rebooster mais sans succès. Delphine arrive et confirme à Ludivine qu’elle n’est pas en danger. Et un couple sera définitivement éliminé !

Le public a choisi de sauver : Solène et Simon, Cindy et Edgar, Astrid et Valentin, Anna et Gabriel, et Issam et Marwa. Un couple va donc être éliminé entre Nicolo et Camille, et Anissa et Karl ! Et surprise, c’est aux autres couples de décider qui sauver !

Astrid et Valentin votent Nicolo et Camille, Issam et Marwa votent Nicolo et Camille, Solène et Simon votent Anissa et Karl, Anna et Gabriel votent Nicolo et Camille, et Cindy et Edgar sauvent Camille et Nicolo. C’est donc Camille et Nicolo qui sont sauvés ! Karl et Anissa sont donc éliminés. Valentin demande à prendre la parole, il n’arrive plus à savourer la vie dans la villa depuis le départ de Perle. Il ne se sent plus à sa place, il souhaite partir !

Mais un vote est ouvert sur l’appli Love Island. Le public peut choisir de réintégrer Perle pour continuer l’aventure avec Valentin !

Love Island, le replay du 6 juin

Si vous avez manqué l’épisode 38 ce mardi 6 juin 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous mercredi 7 juin, à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 39.