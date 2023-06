The Voice du 3 juin : la finale en direct ce soir sur TF1, qui sera le gagnant ? (vidéo)

The Voice du 3 juin 2023, extrait vidéo – Après une demi-finale de haut niveau, place à la grande finale de The Voice ce samedi soir sur TF1. Les coachs – Zazie, Amel Bent, Vianney, et Bigflo & Oli – sont aux côtés des 4 finalistes et seuls les téléspectateurs désigneront le grand gagnant.







Publicité





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1.







Publicité





The Voice 2023, présentation de la finale

Ils étaient près de 100 talents à monter sur le plateau de « The Voice » pour espérer voir les fauteuils se retourner. Ils ne sont maintenant plus que 4 talents finalistes, et tous ont pour objectif de remporter le trophée de « The Voice » 2023.

À l’issue d’une demi-Finale d’exception, les téléspectateurs ont choisi leurs 4 talents préférés toutes équipes confondues. Préparez-vous maintenant à passer une soirée spectaculaire pour la Grande Finale !

Au programme ce soir : de grands moments de musique et d’émotion, d’incroyables performances vocales, des duos époustouflants et des prestations impressionnantes !

Pour l’occasion, les talents vont devoir donner le meilleur d’eux-mêmes en chantant un titre solo mais également un titre duo avec des invités prestigieux venus les encourager.

Encore une fois, les téléspectateurs seront les seuls à désigner le grand gagnant de cette saison. Il aura la chance de remporter un contrat chez Universal Music et voir son rêve se réaliser, celui de devenir artiste.



Publicité





Les finalistes dans chaque équipe :

– Team Zazie : Aurélien

– Team Vianney : Jérémy

– Team Amel Bent : Micha et Arslane

– Team Bigflo & Oli : aucun talent qualifié pour la finale

Et si vous avez manqué la demi-finale, retrouvez notre résumé complet ici.

The Voice 2023, ça se termine ce samedi 3 juin 2023 dès 21h10 sur TF1 et bien sûr sur MYTF1 pour voir ou revoir les émissions et/ou les prestations de chaque talent en replay.