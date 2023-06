Un si grand soleil du 13 juin : Victor est vivant (résumé et vidéo épisode 1167 en avance)

Un si grand soleil du 13 juin, spoiler résumé de l’épisode 1167 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 13 juin 2023.







Publicité





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Delarive s’introduit chez Johanna en pleine nuit… Il fouine dans le dossier de Yann et prend des photos ! Johanna se lève pour boire mais ne le voit pas… Le lendemain matin, Yann explique à Johanna qu’il doit y aller vite, on l’attend au travail. Yann remarque que son dossier est ouvert alors qu’il l’avait laissé fermé. Johanna pense qu’il a juste oublié de le fermer…







Publicité





Delarive retrouve Claudine, il lui dit que le dossier est bien à charge. Yann a interrogé l’une de ses fournisseuses qui a dit qu’il avait approché la designeuse. Claudine hallucine, Delarive lui ment donc depuis le début et il a bien volé ses croquis ! Il lui demande de faire son boulot pour le sortir de tout ça.



Publicité





Hélène et Claire sont aux Sauvages avec Davia, Emma et Enzo. Ils n’ont rien remarqué de spécial à part que Victor écrivait des lettres. Et il ne voulait pas qu’on le voit faire…

Claudine appelle la fournisseuse de Delarive pour lui demander de ne pas témoigner à charge. Elle fait pression sur elle en lui disant que si elle maintient ses propos, elle perdra un très gros client.

Johanna est avec Florent au cabinet. Elle a hâte que l’affaire de contrefaçon se termine. Florent se confie au sujet de Claire et la disparition de Victor. Johanna comprend Claire, elle aussi soupçonnerait Hélène. Elle conseille à Florent d’en parler à Becker. Pendant ce temps là, Claire et Hélène fouillent le hangar de Victor et découvrent plusieurs cartons d’ordinateurs MacBook… Elles ne comprennent pas.

Yann reçoit la fournisseuse de Delarive, qui ne veut plus faire de déposition. Elle dit s’être trompée et que Delarive ne lui a jamais parlé d’Océan Thierry. Yann lui rappelle qu’elle risque gros pour faux témoignage… Pendant ce temps là, Johanna est avec Claudine. Claudine lui parle du verre la veille aux Sauvages et lui dit qu’elles forment un beau couple avec Yann. Elle lui demande si elle a des nouvelles du commissariat mais Johanna n’a rien de plus.

Yann parle avec Becker, il ne comprend pas le revirement du témoin et il est convaincu que Delarive est coupable. Il lui demande plus de temps pour continuer et trouver d’autres témoins. Yann en parle ensuite avec Johanna, il pense que Delarive a fait pression sur son témoin mais il ne comprend pas comment il a pu savoir.

Claire parle à Florent du coup des ordinateurs, ils ne comprennent pas. Claire pense que c’est peut être Hélène qui les a mis là… Florent n’est toujours pas convaincu. Et de son côté, Hélène dit à Alix qu’elle est heureuse de retrouver une complicité avec Claire.

Pendant ce temps là, Victor est sans la forêt et creuse. Il déterre quelque chose. Il ouvre une caisse qui contient une pierre et se met à hurler !

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 30 juin 2023

VIDÉO Un si grand soleil du 12 juin extrait, Claire cherche à comprendre la disparition de son père

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.