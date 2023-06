Love Island du 12 juin : 4 éliminés ! (résumé + replay épisode 43)

Love Island résumé détaillé de l’épisode 43 du lundi 12 juin 2023 – Place à l’épisode 43 de Love Island ce lundi soir sur W9. Nouvelle cérémonie des éliminations, les deux filles et les deux garçons en bas du classement seront en danger !







Publicité





Issa, Issam, Ludivine et Astrid sont en bas du classement, ils sont en danger. Astrid est éliminée, Ludivine sauvée. Issam est sauvé et Issa est éliminé.







Publicité





Le lendemain matin, Gabriel assume ses propos sur Valentin et Perle. Le couple rumine… Et ça tourne en clash. De leur côté, Issam et Marwa se disputent. Issam préfère fuir et Ludivine rejoint Marwa pour le critiquer à deux.

Gabriel et Léna partent en date. Et sans surprise, ils s’embrassent rapidement… Gabriel demande à Léna de ne pas en parler aux autres islanders. De retour à la villa, Gabriel ne dit rien mais Edgar comprend tout de suite.



Publicité





Durant la soirée, Nicolo et Solène s’embrassent enfin ! Les islanders reçoivent ensuite un message : 2 nouveaux garçons arrivent et ils vont avoir un pouvoir exceptionnel. En fin de soirée, ils pourront choisir de former un couple avec les deux islandeuses de leurs choix.

Place au verdict. Roméo souhaite choisir former un couple avec Marwa. Et Vincent choisit de former un couple avec Solène. Nicolo et Issam sont donc en danger ! Un message annonce que Nicolo et Issam sont éliminés de Love Island ! Mais on les voit recevoir un message… On saura demain de quoi il s’agit !

Love Island, le replay du 12 juin

Si vous avez manqué l’épisode 43 ce lundi 12 juin 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 13 juin à 21h sur 6play pour suivre l’épisode 44.