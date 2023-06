Tout le monde veut prendre sa place : Arnaud continue (20 juin)

Tout le monde veut prendre sa place du 20 juin 2023 – Arnaud continue son très joli parcours ce mardi midi dans le jeu quotidien de Laurence Boccolini sur France 2 « Tout le monde veut prendre sa place ». Il arrive aujourd’hui à 43.300 euros de gains en 59 victoires.







Arnaud devrait, sauf surprise, passer le cap des 60 victoires mercredi mdi. Et les 45.000 euros ne sont plus très loin non plus !

Rendez-vous demain pour découvrir si Arnaud restera dans le fauteuil rouge de « Tout le monde veut prendre sa place ».

Tout le monde veut prendre sa place du 20 juin, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce mardi 20 juin 2023, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv