Un si grand soleil spoiler : Hélène et Claire face à Laurence (VIDÉO épisode du 4 juillet)

Un si grand soleil spoiler – Claire et Hélène forment finalement une bonne équipe dans votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, elles vont retrouver Laurence en Espagne !







C’est à Figueras que Victor a caché Laurence dans la maison d’un ami, comme le pressentait Claire. Et Laurence, en larmes, leur explique pourquoi elle est là et pourquoi Victor l’a soutenue… Hélène et Claire décident de ne pas dénoncer Laurence, elles vont elles aussi l’aider !

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1181 du mardi 4 juillet 2023 : Claire et Hélène retrouvent Laurence Roussillon



Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.