Un si grand soleil spoiler : Margot confronte Johanna (VIDÉO épisode du 28 juin)

Un si grand soleil spoiler – Johanna a dénoncé Claudine et Delarive au tribunal dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». Et c’est vers Margot que Claudine s’est retournée, lui reprochant de ne pas avoir envoyé les bons documents…

Mais dans quelques jours, Margot a tout compris et confronte Johanna.







Margot fait comprendre à Johanna qu’elle a tout compris et lui explique qu’elle aurait pu perdre son travail dans cette histoire… Claudine aurait pu la licencier pour faute grave ! Johanna lui répond qu’elle n’aurait jamais laissé faire ça mais Margot lui rappelle que Claudine est actionnaire majoritaire du cabinet… Entre Margot et Johanna, c’est très tendu !

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1177 du mercredi 28 juin 2023 : Margot confronte Johanna



Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.