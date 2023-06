« 13h15 le samedi » du 24 juin : au sommaire aujourd’hui

« 13h15 le samedi » du 24 juin 2023 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le samedi » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans ce numéro intitulé « Dans les pas d’Alice ».







« 13h15 le samedi » du 24 juin 2023 : le programme

Médecin spécialisée en chirurgie orthopédique, Alice part régulièrement en mission humanitaire aux côtés de l’association La Chaîne de l’espoir. « 13h15 » l’a suivie en Jordanie.

🔵 Auprès des enfants syriens réfugiés en Jordanie

Le mois dernier, elle s’est rendue en Jordanie, ce petit pays voisin de la Syrie où la guerre civile dure depuis douze ans. Ce conflit a provoqué la mort de 500 000 personnes, et 7 millions de Syriens ont dû quitter leur pays. Parmi eux, plus d’un million ont trouvé refuge dans la Jordanie voisine, et voient l’hypothèse d’un retour au pays s’éloigner.

Alors que la lumière médiatique se concentre aujourd’hui sur la guerre en Ukraine, des chirurgiens français comme Alice continuent de se rendre dans la région pour soigner les enfants réfugiés syriens qui souffrent de malformations.

Un reportage de Maxime Béneteau et Fabien Lasserre.



