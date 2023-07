50mn Inside du 8 juillet : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

50mn Inside du 8 juillet 2023, sommaire et reportages – Ce samedi et comme chaque week-end, Nikos Aliagas vous donne rendez-vous sur TF1 pour un nouveau numéro inédit de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.







50mn Inside du 8 juillet 2023, au sommaire dans 50 mn Inside l’actu :

🎥 À la Une – Tom Cruise

C’est un acteur, à la limite du super héros. Tom Cruise revient mercredi au cinéma avec le 7ème volet de la saga Mission Impossible. Un film au budget record, pour lequel l’acteur de 60 ans s’est encore surpassé, enchainant les cascades toujours plus dingues. Un an après la suite de Top Gun, Tom Cruise prouve une nouvelle fois son talent exceptionnel. D’ailleurs il se définit lui-même comme un performeur né.

🏠 En intimité – Laetitia Milot

Elle est l’invitée exceptionnelle de la série « Demain nous appartient ». Les équipes de 50min Inside l’ont rencontrée chez elle en toute intimité. Confidences exclusives d’une actrice dont l’immense popularité est restée intacte



📸 Le portrait – Alizée

Elle a dû être l’une des premières déçues de l’annulation des concerts de sa mentor Mylène Farmer la semaine dernière. Alizée, désormais 38 ans s’est, elle, retirée de la scène 23 ans déjà après son tube « Moi…Lolita ».

🎶 La story – Get Lucky ! Daft Punk

C’est le titre qui nous a fait danser tout l’été il y a tout juste 10 ans : Get Lucky, des Daft Punk, en duo avec Pharrell Williams.

Il a été en 2013 le morceau le plus vendu en France, le plus écouté en streaming et le plus diffusé sur les radios ! C’est l’un des plus grands tubes de cette dernière décennie, et le dernier signé des Daft Punk avant leur séparation.

50mn Inside du 8 juillet 2023, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

📍 Parcs Aquatiques

📍 Corse

Cet été, vous êtes 73% à avoir décidé de partir en vacances en France.

Alors, pour suivre la tendance, on vous emmène en Corse, une destination qui ne déçoit jamais, qu’on aime la mer, ou la montagne, ou qu’on soit plutôt Corse du Nord ou Corse du Sud.

