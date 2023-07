Ici tout commence spoilers : la guerre est déclarée, le jour J, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 10 au 14 juillet 2023)

Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 10 au 14 juillet 2023 – C’est samedi et le week-end commence. Alors si vous êtes impatient de découvrir ce qui vous attend la semaine prochaine dans « Ici tout commence », c’est le moment ! En effet, comme chaque week-end, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







On peut vous dire que la semaine va être marquée par la guerre entre Eliott et Hortense !

En effet, les deux ex-meilleurs amis entrent en guerre après l’annulation du double mariage. Chacun veut se marier à la date prévue et tous les coups sont permis… Hortense est hors de contrôle et est prête à tout pour ruiner le mariage de Greg et Eliott.

Mais rassurez-vous, happy end prévu pour le jour J. Les deux mariages auront bien lieu le vendredi 14 juillet à l’institut !

Pendant ce temps là, Antoine décide d’accueillir Enzo chez lui pour lui faciliter la vie en fauteuil. Salomé retrouve un vieil ami tandis qu’Axel fait une découverte sur Auguste qui le bouleverse…



Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 10 au 14 juillet 2023

Lundi 10 juillet (épisode 704) : Avec l’annulation du double mariage, l’amitié d’Eliott et Hortense en prend un coup. La codirection du Double A risque de tourner au vinaigre. Après sa rupture, Antoine se cherche de nouvelles occupations.

Mardi 11 juillet (épisode 705) : Greg et Mehdi sont pris en sandwich dans le conflit entre leurs moitiés… Vic fait une surprise à Enzo pour le remettre sur pied. Antoine prend une décision à couper le souffle.

Mercredi 12 juillet (épisode 706) : A deux jours du mariage, la réconciliation semble impossible. Le pique-nique romantique de Claire et Olivia fait l’objet d’un regard indiscret. En cuisine, Tom réalise que Billie lui manque.

Jeudi 13 juillet (épisode 707) : Greg prend une décision importante pour son couple. De son côté, Enzo trouve un nouvel objectif culinaire. Salomé renoue avec un ami du passé.

Vendredi 14 juillet (épisode 708) : A L’institut, les quatre amis se disent « oui ». Axel fait une découverte bouleversante sur Auguste. Durant le mariage, Claire reçoit des compliments inattendus.

VIDÉO Ici tout commence spoilers bande-annonce du 10 au 14 juillet 2023

vidéo à venir

