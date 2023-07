Ça commence aujourd’hui du 7 juillet 2023 : sommaire et extrait vidéo avec Marianne James

Ça commence aujourd’hui du 7 juillet 2023, le sommaire – Ce vendredi après-midi et pour finir cette semaine d’été sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Et aujourd’hui, l’émission est une rediffusion et a pour thème « Bodypositive : et si on s’aimait ? ».







Publicité





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Ça commence aujourd’hui du 7 juillet 2023, « Bodypositive : et si on s’aimait ? »

C’est un mouvement qui a pris de l’ampleur ces dernières années : « le body positive ». Pour s’assumer telle que l’on est, que l’on soit trop ronde, trop maigre, trop grande aux yeux de cette société qui prône la perfection à tout prix. L’heure est aujourd’hui à l’acceptation de tous les corps. La charismatique Marianne James est l’une des représentantes de ce mouvement. Elle apporte son témoignage.

Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 7 juillet 2023



Publicité





Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

« Bodypositive : et si on s’aimait ? », c’est ce vendredi après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.