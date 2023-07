Capital du 9 juillet 2023 : le sommaire de l’émission inédite ce soir sur M6

Capital du 9 juillet 2023 : sommaire et reportages – Julien Courbet vous propose ce dimanche soir sur M6 un nouveau numéro inédit de « Capital ». Aujourd’hui il a pour thème : « Chiens, chats : à qui profite le pactole des animaux de compagnie ? ».







A découvrir dès 21h10 sur M6 et en replay sur 6PLAY.







Capital du 9 juillet 2023 : sommaire et reportages de ce soir

Animaux de compagnie : le grand business des petites bêtes

En France, un foyer sur deux possède au moins un animal domestique à la maison. Chiens, chats et autres hamsters coûtent de plus en plus chers à leurs maîtres : les Français consacrent 943 euros par an, en moyenne, à leurs fidèles compagnons. Une consommation en hausse qui profite à de nouvelles enseignes : Animalis, Maxi Zoo, Terranimo, Zoomalia. Ces animaleries multiplient les ouvertures de magasins dans les zones commerciales à côté des enseignes traditionnelles de sport ou de bricolage. Ces magasins sont de véritables supermarchés pour animaux ou l’on trouve de tout : glaces pour chiens, croquettes pour chats à base d’insectes, bonbons apaisants au CBD. Le marché le plus stratégique reste celui des croquettes, le produit le plus vendu par les animaleries. Entre marques low-cost et ultra premium, les prix varient du simple au triple. Mais quels ingrédients se cachent dans ces aliments ? Pour la première fois, les équipes de Capital sont parvenues à remonter la filière de cette industrie particulièrement discrète sur ses techniques de fabrication. Et après l’alimentation, le plus gros poste de dépense pour un maître, ce sont les soins. Profitant de l’essor des mutuelles pour chiens et chats, les professionnels de la santé animale multiplient actes et prescriptions. Combien les vétérinaires gagnent-ils vraiment ?

Pub, trafic et mannequinat : quand vos animaux stars rapportent gros

Votre animal préféré a-t-il l’étoffe d’une star ? Et si votre compagnon à quatre pattes faisait votre fortune ? C’est déjà une réalité pour des milliers de personnes dans le monde. À l’instar de Grumpy Cat et sa mine boudeuse, ce chat est devenu une star sur internet. Il aurait généré plus de 100 millions de dollars de revenus à sa propriétaire qui a ainsi pu abandonner son métier serveuse. À l’instar de cette vedette des réseaux sociaux, de plus en plus de propriétaires d’animaux inondent le net de vidéos amusantes pour accumuler les clics et surtout séduire les marques prêtes à rémunérer chiens et chats en fonction de leur notoriété. Bulldog français ou Corgi sont à la mode mais la race qui a le plus de succès en ce moment c’est le Pomsky. Les chiots de cette race hybride, obtenue à partir d’un étonnant croisement entre Chihuahua et Husky, valent plusieurs milliers d’euros. Quels sont les dessous des élevages de ces nouveaux animaux stars ? En coulisses, des éleveurs clandestins et peu scrupuleux proposent eux aussi des animaux à la vente. À la clé, des milliers d’euros en liquide chaque année, en toute illégalité…



Capital du 9 juillet 2023, extrait vidéo

« Chiens, chats : à qui profite le pactole des animaux de compagnie ? », c’est ce soir dans « Capital », présenté par Julien Courbet dès 21h10 sur M6.