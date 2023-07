Les enquêtes de Dan Sommerdahl : saison 3 inédite ce soir sur France 3 (9 juillet)

Les enquêtes de Dan Sommerdahl du 9 juillet 2023, vos épisodes de ce soir – Ce soir à la télé, France 3 lance la diffusion de la saison 3 inédite de la série « Les enquêtes de Dan Sommerdahl ». Au programme aujourd’hui, l’épisode 3.







Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV







Les enquêtes de Dan Sommerdahl du 9 juillet 2023 : votre épisode de ce soir

Épisode 1 saison 3 – Émotions refoulées

Le commissaire de bord du ferry pour la Suède est retrouvé mort après être tombé du 8e étage de son immeuble. Très vite, la police d’Elseneur privilégie la piste criminelle. Entre trafics de stupéfiants et trafic d’animaux, l’enquête peine à avancer et révèle de douloureux secrets. De leur côté, Marianne et Flemming, qui ont ravivé la flamme de leur amour de jeunesse, peinent à l’avouer à Dan.

Avec Peter Mygind (Dan Sommerdahl), André Babikian (Flemming Torp), Laura Drasbæk (Marianne Sommerdahl), Peter Gantzler (Svend), Mathias Käki Jørgensen (Benjamin), Mia Helene Højgaard (Laura Sommerdahl)



Les enquêtes de Dan Sommerdahl : présentation de la saison 3

Cette nouvelle saison des Enquêtes de Dan Sommerdahl nous offre son nouveau lot de crimes et de magouilles dans la ville d’Elseneur, tout en s’attachant au sort amoureux de notre héros, qui doit trouver un moyen d’accepter que son ex-femme et son meilleur ami et collègue soient officiellement en couple…

