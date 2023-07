Ici tout commence spoiler : le cadeau d’Auguste à Louis (vidéo épisode du 20 juillet)

Ici tout commence spoiler – Auguste Armand va être au coeur de l’intrigue ces prochaines semaines dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Un come-back du chef qui va faire resurgir des souvenirs à Louis…

Et dans quelques jours, Louis va souvenir d’un magnifique cadeau que lui a fait son père.







Ce soir de Noël, Auguste était passé voir Claire et Louis en cuisine avant d’aller réveillonner chez Clotilde… Louis vivait très mal la situation et rejetait Auguste. Sauf que Claire a ouvert son cadeau et il avait une très grande valeur : sa toute première mallette de couteaux ! Louis est ému en repensant à ce moment…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 712 du 20 juillet 2023, le beau cadeau Auguste



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

