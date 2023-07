Demain nous appartient spoilers : amour, rupture, résultats du bac, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 3 au 7 juillet 2023)

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 3 au 7 juillet 2023 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre série de TF1 « Demain nous appartient » ? Si vous êtes déjà impatient d’en savoir plus, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par Sandrine, qui cache une double vie et va annoncer à Morgane qu’elle veut rompre !

Morgane va avoir bien du mal à l’accepter et entre les deux femmes, les choses vont dégénérer… L’entourage de Sandrine a bien du mal à la comprendre et à la reconnaitre.

De leur côté, Martin et Raphaëlle filent le parfait amour ! Et pour les lycéens, c’est l’heure des résultats du bac ! Nathan va-t-il enfin décrocher son diplôme ?



Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 3 au 7 juillet 2023

Lundi 3 juillet (épisode 1461) : Les mensonges de Sandrine se multiplient. Une menace fracassante surprend Victoire. Simon et Aaron se battent pour Lisa. Martin et Raphaëlle redeviennent adolescents.

Mardi 4 juillet (épisode 1462) : Gabriel se méfie de sa belle-mère. Victoire découvre la face cachée de Sandrine. Lisa prépare sa vengeance sur Aaron. Les résultats du bac risquent de faire un déçu…

Mercredi 5 juillet (épisode 1463) : Victoire fait une agréable rencontre. Morgane refuse de vivre sans Sandrine. Aurore a besoin de changement. Charlie et Luna préparent une grosse surprise à Nathan.

Jeudi 6 juillet (épisode 1464) : Sandrine est déchirée par un dilemme. La supercherie de Morgane est révélée. Alain fait bon usage de ses talents insoupçonnés. La journée plage de Céleste ne se termine pas comme prévu.

Vendredi 7 juillet (épisode 1465) : Morgane n’accepte pas la rupture avec Sandrine. Une double disparition inquiète Victoire. Alex veut aider Karim à retrouver la pêche. Alerte : doudou perdu chez les Delcourt.

VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 3 au 7 juillet 2023

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…