« 13h15 le samedi » du 1er juillet : au sommaire aujourd’hui

« 13h15 le samedi » du 1er juillet 2023 : le sommaire aujourd'hui







Rendez-vous dès 13h15 sur France 3







« 13h15 le samedi » du 1er juillet 2023 : le programme

« 13h15 le samedi » vous emmène en voyage : avant de partir dans le Grand Nord dans les pas d’un photographe animalier, direction l’Afrique aux côtés d’une primatologue française qui étudie les grands singes de la forêt tropicale ougandaise.

🔵 Sabrina Krief, sur la piste des chimpanzés

La primatologue française Sabrina Krief se bat depuis plus de vingt ans pour préserver une communauté de chimpanzés dans la forêt tropicale en Ouganda.

A force d’arpenter leur habitat, d’observer les grands singes, de les guetter et les suivre jour et nuit, la vétérinaire de formation, professeure au Muséum national d’histoire naturelle, s’est fait accepter par cette communauté.

Sabrina Krief ne cesse d’alerter l’opinion sur la disparition des grands singes et de leur habitat. Quels sont les dangers qui les menacent ? Déforestation, pression de l’homme sur leur lieu de vie, braconnage et désormais pollution…

Pour ce document, signé Violaine Vermot-Gaud, Patrice Brugère et Anne Cohen, le magazine « 13h15 le samedi » est allé à la rencontre, au début de l’année 2020, de celle qui a lancé, avec son mari le photographe Jean-Michel Krief, le Projet pour la conservation des grands singes (PCGS).



🔵 Dans les yeux de Jérémie

Jérémie Villet, prix de l’ »étoile montante » du Wildlife Photographer of the Year 2019, est une star de la photographie animalière. Il n’a pas peur du froid et aime se fondre dans des paysages enneigés, aussi beaux qu’hostiles, pour capter la faune sauvage.

Pour ce portrait, signé Marc de Langenhagen, Benjamine Jeunehomme et Guillaume Salasca, le magazine est allé retrouver ce fils d’agriculteurs, né dans une ferme au milieu des champs dans les Yvelines, découvert en plein travail à l’hiver 2020 dans les Alpes avec le lapin blanc dans son objectif.

Pour obtenir ses photos, presqu’irréelles, jamais retouchées, le photographe des neiges se fond dans le blanc, où il capte un mouvement, un geste, un regard de la faune sauvage. « 13h15 » l’a suivi pendant plusieurs mois, au fil des saisons.

Une immersion dans ses nouvelles aventures animalières, dans son quotidien entre deux hivers, pour tenter de comprendre comment il s’est formé seul aux secrets de la nature, en remontant aux sources de son art…

Retrouvez aussi « 13h15 le samedi » en replay et en streaming vidéo sur France.TV.