Ça commence aujourd’hui du 13 mai 2026 : sommaire et extrait vidéo

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Ça commence aujourd’hui du 13 mai 2026, le sommaire – Ce mercredi après-midi et comme chaque jour sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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Ça commence aujourd’hui du 13 mai 2026 à 13h55 « Famille d’accueil : des liens si forts ! » (inédit)

Aujourd’hui dans « Ça commence aujourd’hui », Faustine Bollaert reçoit des invités au parcours bouleversant autour d’un thème fort et profondément humain : « Famille d’accueil : des liens si forts ! ».

Accueillis parfois pour quelques semaines, parfois pour toute une enfance, ces enfants ont vu leur vie transformée grâce à des familles qui leur ont offert bien plus qu’un toit : de l’écoute, de la stabilité et surtout de l’amour. Face aux caméras de l’émission, familles d’accueil et anciens enfants placés reviennent sur ces rencontres qui ont changé leur destin et créé des liens indéfectibles.



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Entre souvenirs émouvants, confidences sincères et retrouvailles marquantes, cette émission inédite met en lumière le quotidien de celles et ceux qui ouvrent leur foyer et leur cœur à des enfants en quête de repères. Des témoignages forts qui rappellent qu’une famille peut parfois se construire bien au-delà des liens du sang.

Et à 15h : « Original, méconnu, dangereux ; ils nous font découvrir leur métier » (rediffusion)

Dans cette émission, Faustine Bollaert reçoit trois invités aux métiers aussi rares que fascinants. Parmi eux, Serge Zaka, passionné de météo depuis l’enfance, est devenu chasseur d’orages et reporter climatique de terrain après avoir réalisé son rêve d’enfant ; il partage aujourd’hui son univers à travers son livre Orages sur le climat. Patrick, dresseur d’animaux et entomologiste, met quant à lui son expertise au service de la lutte contre les nuisibles et de la protection de l’environnement, tout en ayant collaboré à plusieurs films, dont L’Ours, pour travailler avec des animaux aussi variés que des ours, des jaguars ou des insectes. Enfin, Marion exerce le métier impressionnant de scaphandrière et réalise des travaux sous-marins.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.