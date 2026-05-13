« Une New-Yorkaise sous les tropiques » : votre téléfilm ce 13 mai sur TF1 (histoire, interprètes)

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« Une New-Yorkaise sous les tropiques » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 13 mai 2026 – C’est un nouveau téléfilm qui vous attend cet après-midi sur TF1, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Une New-Yorkaise sous les tropiques ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







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« Une New-Yorkaise sous les tropiques » : l’histoire, le casting

Jade, jeune journaliste new-yorkaise, est forcée de s’accorder quelques vacances après une bourde embarrassante commise en direct à la télévision. Mais à peine arrivée sur une île des Caraïbes, rien ne se passe comme prévu : victime d’une arnaque à la réservation, son séjour démarre sous les pires auspices. Une fois cette mésaventure derrière elle, Jade fait la connaissance de Ford, le mystérieux propriétaire des lieux. Tandis qu’elle se laisse peu à peu séduire par la douceur de l’île et se rapproche de lui, elle découvre que Ford cache un passé trouble. Jade se retrouve alors déchirée entre les sentiments qu’elle éprouve et le scoop susceptible de relancer sa carrière.



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Avec : Heather Hemmens (Jade Taylor), Ser’ Darius Blain (Ford), Aisha Toussaint (Ingrid), Richard Bobb-Semple (Pop Hughes)

Et à 16h, « L’amour c’est mieux en vrai » (rediffusion)

Alana et Carl s’étaient promis de s’aimer pour toujours, malgré le départ de la jeune femme pour Chicago afin d’y poursuivre ses études. Dix ans plus tard, leurs chemins se sont séparés, la distance ayant eu raison de leur histoire. Installée à Chicago, Alana a depuis fondé une application de rencontres basée sur la compatibilité et la proximité, et partage désormais sa vie avec Evan, un financier à qui elle est fiancée. Mais lorsqu’elle retourne en Floride pour développer son projet, tout l’équilibre qu’elle avait construit commence peu à peu à vaciller.

Avec : Emeraude Toubia (Alana), Tom Maden (Kai), Shawn Christian (Micah), Betsy Graver (Leigha)