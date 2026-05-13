Les 12 coups de midi du 13 mai 2026 : Thomas déjà éliminé, qui est le nouveau Maître de Midi ? Quelle star sur l’étoile mystérieuse ?

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Les 12 coups de midi du 13 mai 2026, élimination de Thomas – Thomas a déjà été éliminé ce mercredi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il est reparti avec 16000 euros de gains en 2 victoires.


Les 12 coups de midi du 13 mai 2026 : Thomas déjà éliminé, qui est le nouveau Maître de Midi ? Quelle star sur l'étoile mystérieuse ?
Capture TF1


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Les 12 coups de midi du 12 mai, Thomas continue

C’est Teddy, 23 ans, qui est devenu Maître de Midi ce mercredi. Il a signé un Coup de Maître à 10 000 euros et il a donc pu tenter sa chance face à l’étoile mystérieuse.

On a toujours deux indices : un studio de danse en photo de fond, et une faux (outil agricole). Teddy a proposé le nom de Rayane Bensetti en référence à sa victoire dans « Danse avec les Stars ». Mais c’est raté !

Noms déjà proposés pour cette étoile : Lily Collins, Marie-Claude Pietragalla, Rayane Bensetti


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Les 12 coups de midi, vidéo replay du 13 mai

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mercredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+

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