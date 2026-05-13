Plus Belle La Vie du 13 mai 2026 : Jules démasque le Renard ! (résumé + extrait vidéo épisode 582 en avance)

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Plus belle la vie du 13 mai 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 582 de PBLV – Robert s’en sort bien aujourd’hui dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Mais Jules va faire le lien entre l’arnaque dont il a été victime et le Renard, qui va faire un énorme cadeau au Pavillon des Fleurs…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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« Plus belle la vie, encore plus belle » du 13 mai – résumé de l’épisode 582

Mirta apprend à Gabriel que Robert est en soins intensifs après une arnaque bancaire : il a cliqué sur un faux SMS et son compte a été vidé. Gabriel révèle avoir subi la même escroquerie.

De leur côté, Luna et Blanche découvrent avec joie que le Renard leur a offert une camionnette au nom du Pavillon des Fleurs.



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Aya et Zoé parlent du prénom du bébé, toujours pas choisi. Plus tard, le prénom « Harry » émeut Zoé car c’était celui de son ami imaginaire, et Djawad décide de le proposer à Ariane.

Jules apprend que son grand-père est sorti du coma. Robert refuse de porter plainte car l’argent venait de son ancienne vie tandis que Mirta évoque la camionnette offerte par le Renard… Plus tard, Jules explique à Aya qu’il pense avoir compris : le Renard financerait ses cadeaux avec l’argent volé lors des arnaques bancaires !

Martin confie à Lucie qu’il espère que la lettre anonyme vient de Louisa…

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VIDÉO Plus belle la vie du 13 mai 2026 – extrait vidéo

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