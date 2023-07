« Les petits meurtres d’Agatha Christie » du 7 juillet : épisode ce soir sur France 2

« Les petits meurtres d’Agatha Christie » du 7 juillet 2023 – Ce soir, France 2 vous propose un épisode en rediffusion de la série culte « Les petits meurtres d’Agatha Christie ». Au programme ce soir, l’épisode 3 de la saison 3 intitulé « Le Vallon ».







Rendez-vous dès 21h10 sur France 2 mais aussi en avant-première et replay sur France.TV







« Les petits meurtres d’Agatha Christie » du 7 juillet 2023

Saison 3, Épisode 3 : Le Vallon : Gréco et Max enquêtent dans une clinique de chirurgie esthétique où se fait opérer la jet-set du monde entier, dans le plus grand secret. Un jeune chirurgien a été assassiné, puis c’est au tour du grand patron d’être tué par balle. Que cache la luxueuse clinique du Dr Rivière ? Rose est très embarrassée car sa propre mère, la richissime Barbara Bellecour, se retrouve sur la liste des suspects. Barbara était en effet non seulement la fidèle patiente mais une des maîtresses du Dr Rivière.

Avec Arthur Dupont (Max Beretta), Émilie Gavois-Kahn (Annie Gréco), Chloé Chaudoye (Rose Bellecour), Benoît Moret (Jacques Blum), Quentin Baillot (Servan Legoff), Esteban (Paulo), Pierre Cassignard (Rivière)



Extrait vidéo

Voici un extrait vidéo de votre épisode inédit.

« Les petits meurtres d’Agatha Christie » c’est ce soir sur France 2 et France.TV