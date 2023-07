OFFICIEL : Plus belle la vie de retour sur TF1 en 2024 !

Grande et bonne nouvelle pour les fans du feuilleton marseillais « Plus belle la vie ». Après des semaines de spéculations, TF1 a officialisé ce dimanche le retour de la série quotidienne pour 2024 !







« Plus belle la vie est un grand feuilleton populaire, régional, incarné autour des valeurs de solidarité » a déclaré Ara Aprikian, le directeur général adjoint du groupe TF1 dans un entretien pour le Figaro.







« Les marques télévisuelles iconiques sont rares. Celles qui continuent d’avoir un public fidèle et constitué en grande partie de jeunes sont très rares. Et celles qui, en plus, sont capables de générer de fortes audiences à la fois en linéaire et sur le digital sont extrêmement rares. Il se trouve que Plus Belle la vie regroupe l’ensemble de ces qualités. » a-t-il expliqué.

Et du côté de Newen, producteur de « Plus belle la vie », on annonce que ce ne sera « pas une simple suite mais une nouvelle création« . Selon le Figaro, le nouvel horaire n’aurait pas encore décidé. Les décors vont être reconstruits et les scénaristes vont se mettre au travail pour une diffusion prévue en début d’année 2024.



Retour de Plus belle la vie, un mélange d’anciens et de nouveaux acteurs

Du côté du casting de ce PBLV nouvelle génération, ce sera un mélange d’anciens et de nouveaux acteurs. Laurent Kérusoré (Thomas Marci), Léa François (Barbara Évenot), Cécilia Hornus (Blanche Marci) ou encore Sylvie Flepp (Mirta Torres) devraient être de retour.

Rappelons qu’après 18 saisons, France Télévision avait choisi d’arrêter « Plus belle a vie » l’an dernier. Les ultimes épisodes ont été diffusés le 18 novembre dernier et les décors ont été détruits en début d’année. La production va donc repartir de zéro !