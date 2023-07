The Voice Kids : résumé et replay des 4èmes auditions à l’aveugle (25 juillet 2023)

The Voice du mardi 25 juillet 2023, résumé et replay – C’est parti pour la quatrième soirée d’auditions à l’aveugle de la saison 2023 de The Voice Kids. Nolwenn Leroy, Slimane, Kendji Girac et Patrick Fiori continuent la formation de leurs équipes.







La soirée commence avec Madeleine, 14 ans, qui reprend « Imagine » de John Lennon mais en arménien. Slimane, Nolwenn et Patrick se retournent en même temps, suivis un peu plus tard par Kendji. Carton plein donc ! Madeleine décide de rejoindre l’équipe de Patrick Fiori.







Place ensuite à Esteban, 7 ans, qui chante « La tendresse » de Bourvil. Slimane se retourne, Nolween le rejoint au dernier moment. Il choisit Slimane !

Lina, 13 ans, reprend « Corps » de Iseult. Kendji se retourne rapidement, suivi par Patrick, Slimane et Nolween. Pendant que Slimane parle, Kendji le bloque ! Et justement, Lina choisit de rejoindre Kendji !



On continue avec Romane, 14 ans, qui chante « Writing’s on the wall » de Sam Smith. Slimane et Nolween se retournent. Patrick et Kendji se retournent à la fin, c’est donc un carton plein. Elle hésite et choisit Slimane !

Romain, 14 ans, ne convainc pas les coachs. Personne ne se retourne.

La soirée se poursuit avec Eileen, 14 ans, et sa soeur Nawell, 7 ans. Eileen commence avec « Panis Angelicus ». Kendji et Nolween se retournent. Elle choisit Nolween !

Nawell passe ensuite, elle chante « J’ai vu » de Niagara. Mais aucun coach ne se retourne.

Adam, 13 ans, chante « Trouble » d’Elvis Prestley. Slimane se retourne seul. Il rejoint donc automatiquement son équipe.

Valentin, 13 ans, reprend « Control » de Zoe Weiss. Kendji et Nolween se retournent. Il choisit Kendji.

Emma, 12 ans, vient de Suisse. Elle chante « Halo » de Beyoncé. Kendji et Nolween se retournent. Elle décide de rejoindre Kendji !

Eva, 13 ans, reprend « Cassé » de Nolween Leroy. Nolween se retourne au dernier moment, elle rejoint donc son équipe.

Iskandar, 12 ans, chante « Set fire to the rain » d’Adele. Nolween se retourne, suivie de Kendji, Slimane et Patrick. Il rejoint l’équipe de Nolween.

The Voice Kids du 25 juillet 2023, le replay

Cette quatrième soirée de la saison 2023 de The Voice Kids est maintenant terminée. Si vous avez manqué ce 4ème prime, sachez qu’il sera très vite disponible en replay streaming gratuit sur MYTF1 en cliquant ici et ce pendant 7 jours. Rendez-vous le mardi 1er août 2023 pour les dernières auditions à l’aveugle de la saison !