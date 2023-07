Demain nous appartient spoiler : Aaron victime d’un accident (vidéo épisode du 18 juillet)

Demain nous appartient spoiler – Entre Lisa et Aaron, ce n’est pas de tout repos dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Et dans quelques jours, Aaron va être victime d’un accident alors qu’il était avec Lisa !







Publicité











Publicité





Lisa elle aime les sensations fortes, voire même un peu trop. Lors d’une balade en quad, Aaron est Lisa, elle accélère beaucoup trop et le médecin se fait complètement éjecter. A tel point qu’il ne tient plus debout ! Lisa culpabilise, elle l’aide à se relever et l’accompagne à l’hôpital pour passer une radio d’urgence…

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : le comportement étrange de Violette (vidéo épisode du 17 juillet)

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1472 du 18 juillet 2023 : un accident pour Aaron

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.