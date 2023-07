Un si grand soleil du 21 juillet : Claudine encore dans un sale coup (résumé et vidéo épisode 1200 en avance)

Un si grand soleil du 21 juillet, spoiler résumé de l’épisode 1200 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre épisode inédit de votre série « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 21 juillet 2023.







Publicité





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Marc vient voir Becker suite aux révélations de Chloé. C’est bien Geoffroy de la préfecture qui accélère les procédures d’expulsion pour Gaillard de la foncière ! Becker décide de demander de l’aide à Manu. Il lui demande de venir chez lui et lui parle de ses soupçons, pour lui ça sent la corruption à plein nez. Manu accepte de l’aider. Il en parle ensuite à Alex et lui demande de participer. Alex accepte et va espionner Geoffroy…







Publicité





De son côté, Robin parle à Maéva de son père et Chloé… Mais ça ne le dérange plus qu’ils se revoient alors que Maéva part travailler pour le père de Thaïs.



Publicité





Louis appelle Ludo au sujet du chantier sur les anciennes terres de son grand-père. C’est un gros truc, il s’inquiète. Ludo lui dit qu’il va essayer de déposer un recours avec son association afin de retarder le chantier en bloquant les travaux.

Claudine déjeune avec Laumière et Milo au sujet du chantier du lotissement. Milot Pelletier va être le promoteur du lotissement, Claudine se fait un plaisir de l’annoncer à Johanna qui est en colère.

Margot va vérifier si le permis de construire est en règle alors que Kira propose à Louis de publier une vidéo sur les réseaux sociaux. Margot ne trouve rien et en parle à Ludo. Mais de son côté, Ludo a avancé. Il a trouvé sur le lieu du chantier une zone de nidification d’une espèce d’oiseaux menacée. Selon Margot, ça pourrait rendre le terrain inconstructible !

Pendant ce temps là, Aline de l’IGPN annonce à Thierry qu’il n’est plus mis en examen. Mais il est suspendu pendant deux semaines. Thierry parade devant Elise et Akim, qui ne le supportent plus et lui reprochent d’avoir balancé Nora pour sauver sa peau.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoiler : Ludo met en péril le projet de Laumière (VIDÉO épisode du 25 juillet)

VIDÉO Un si grand soleil du 21 juillet extrait, Claudine dans un sale coup

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.