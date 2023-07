« Une planète, deux mondes sauvages » : votre documentaire ce soir sur France 2 (18 juillet)

« Une planète, deux mondes sauvages », c’est le documentaire rediffusé ce soir, mardi 18 juillet 2023, sur France 2. Il s’agit aujourd’hui de la seconde partie, consacrée à l’hémisphère Nord.







A suivre dès 21h10 sur France 2 mais aussi en avant-première, streaming vidéo et replay sur France.TV.







« Une planète, deux mondes sauvages », présentation

Une planète, deux mondes sauvages vous invite à un voyage extraordinaire au cœur des océans, des forêts, des déserts, des plaines et des jungles, à la rencontre d’animaux et de comportements rarement filmés.

Dans ces régions sauvages bouleversées par le changement climatique, la survie a un prix. Et les animaux déploient des stratégies hors norme pour s’adapter. Ils ne cessent de nous surprendre par leur courage, leur détermination et leur ingéniosité.

Près de deux mille jours de tournage sur deux hémisphères, sept continents et dans quarante et un pays, c’est l’exploit relevé par l’équipe pour filmer des espèces rares et des comportements insoupçonnés, parfois pour la première fois.

Des images exceptionnelles, tournées en 8K et portées par un message environnemental fort.



L’hémisphère Sud abrite un monde sauvage à la beauté indomptée, des terres extrêmes de l’Antarctique aux forêts mystérieuses de l’Amazonie.

Et l’hémisphère Nord est un territoire dominé par les forces de la nature, mais aussi transformé par l’homme, de l’Arctique aux forêts équatoriales de l’Asie.