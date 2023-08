Capitaine Marleau du 11 août : ce soir l’épisode « Les roseaux noirs »

Publicité





Capitaine Marleau du 11 août 2023 – C’est encoore une rediffusion de votre série « Capitaine Marleau » qui vous attend ce vendredi soir sur France 2. Au programme, l’épisode intitulé « Les roseaux noirs » initialement diffusé en 2018, avec Corinne Masiero, Nicole Garcia et Hippolyte Girardot.





Diffusion dès 21h10 sur la chaîne mais aussi en avant-première, replay et streaming sur France.TV







Publicité





Capitaine Marleau du 11 août 2023 « Les roseaux noirs » : résumé, histoire

Lorsque Marleau est appelée pour résoudre le meurtre d’un ancien pilote automobile, Marcus Borg, elle va vite s’apercevoir que le tueur s’est trompé de cible : tout semble en effet montrer que c’est Irène Denan, la patronne de l’écurie, qui était visée. Loin d’être impressionnée, cette femme de caractère et mère de deux filles se comporte comme si elle se jouait du danger qui pèse sur elle. Pire, elle semble mettre des bâtons dans les roues de Marleau, comme si elle ne voulait pas voir l’affaire résolue.

D’abord intriguée, la capitaine va vite s’apercevoir que les relations d’Irène avec ses filles ne sont pas au beau fixe… Quels secrets cache cette famille ? Qui a tué Marcus ? Et finalement, Irène était-elle bien la cible ?

Comme à son habitude, c’est en intégrant ce microcosme familial et en comprenant la psychologie de chacun que Marleau va trouver le fin mot de l’histoire.

Avec : Corinne Masiero (Capitaine Marleau), Nicole Garcia (Irene Denan), Hippolyte Girardot (Pierre Claudel), Raphaëlle Agogue (Lella Borg), Elodie Frenck (Christine Delfino), Lubna Gourion (Nolwenn), Jules Houplain (Anthony Crozier), Marc Barbe (Luigi Delfino), Maxence Vandevelde (Lieutenant Weber), Arnaud Lechien (Marcus Borg), Jérôme Huguet (Lionel Odran), Catherine Javaloyes (Secrétaire Claudel)



Publicité





Vidéo

Découvrez ce qui vous attend ce soir avec un extrait vidéo de cet épisode.