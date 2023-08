Demain nous appartient du 22 août : la surprise de Dorian pour Luna (résumé + vidéo épisode 1497 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 22 août 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1497 de DNA – Dorian va faire une surprise à Luna pour son anniversaire ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, il a finalement décidé de lui offrir une robe, Luna est très touchée. Mais Camille n’apprécie pas…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Demain nous appartient du 22 août 2023 – résumé de l’épisode 1497

Dorian, Camille et Nathan rejoignent Luna et Amel sur la plage pour un anniversaire surprise pour Luna. Dorian lui offre son cadeau et Camille précise que c’est elle qui l’a choisi… Mais quand Luna ouvre le paquet, ce n’est pas du tout le cadeau prévu par Camille ! Dorian a finalement changé et a acheté une robe à Luna, qui est ravie. Camille fait la tête… Nathan offre un collier avec des ballerines à Luna, qui le remercie mais semble gênée… Nathan comprend qu’elle s’intéresse plus à Dorian.

Pendant ce temps là, c’est l’heure des présentations pour Damien. Il présente Violette à Audrey, Jordan et Lizzie.

Et de son côté, William a été renversé par un individu bien connu des services de police.

Demain nous appartient du 22 août 2023 – extrait vidéo de l’épisode



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.