Disparition de Marwan Berreni (Plus belle la vie) : sa compagne sort du silence et exprime son inquiétude

Alors que ça fait bientôt deux semaines que Marwan Berreni, alias Abdel Fedala dans le feuilleton marseillais « Plus belle la vie », a disparu, sa compagne est sorti du silence mardi sur le réseau social Instagram.





Marylou Salvatori, qui jouait à ses côtés dans « Plus belle la vie », est sa compagne depuis plusieurs mois. Elle s’est exprimée hier sur Instagram et a confirmé que Marwan Berreni n’avait plus donné signe de vie depuis l’accident survenu le 3 août dernier.







« Nous sommes tous dévastés et inquiets, et je vous demande de respecter ce lieu d’intimité. Merci » a déclaré l’actrice, qui incarnait Elisa dans PBLV.

Elle a également poussé un coup de gueule contre ceux qui jugent Marwan Berreni sans que l’on sache ce qui s’est réellement passé : « A tous les curieux mais surtout à tous les gens qui tiennent des propos déplacés concernant Marwan ou ma manière de gérer l’évènement, je les exhorte à la patience ou à tailler la route. Instagram est une fenêtre mais nullement le reflet de ma vie privée ou de mon monde émotionnel qui ne regarde que moi »



Rappelons que Marwan Berreni est toujours activement recherché par la police alors qu’il est suspecté d’avoir renversé une femme au volant de son 4×4 avant de prendre la fuite le 3 août dernier. Sa famille a lancé un avis de disparition inquiétante la semaine dernière.

Une femme renversée le 3 août 2023

Le 3 août, à la sortie d’une boîte de nuit de Mâcon, une femme a violemment été percutée par un véhicule qui a pris la fuite. Elle est passée sous les roues de la voiture et souffre de multiples blessures.

La police aurait retrouvé le véhicule plus tard à une vingtaine de kilomètres de l’accident. Un 4X4 qui appartiendrait à Marwan Berreni et qui avait des traces de choc à l’avant. Depuis, la police le recherche activement pour l’entendre en tant que témoin.

« Le véhicule avait largement le temps de s’arrêter ou de passer. Je ne voulais pas passer par là, mon chien allait aboyer face aux gens présents devant la boîte de nuit. Aujourd’hui, on a essayé de me placer sur un fauteuil. Maintenant, je n’arrive plus à marcher » a déclaré la victime après du JSL peu de temps après l’accident.

Un retour compromis sur TF1 ?

Marwan Berreni devait faire partie de ceux qui seront de retour dans la nouvelle version de « Plus belle la vie », qui sera diffusée sur TF1 dès début 2024. Un retour plus que jamais compromis par cette sordide affaire, d’autant que l’acteur avait déjà été placé en garde à vue début 2022 à la suite d’une soirée trop alcoolisée.

