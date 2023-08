Ici tout commence du 28 août : Hortense triche ! (résumé + vidéo épisode 739 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 28 août, résumé et vidéo extrait épisode 739 – Le concours d’entrée démarre ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Mais Hortense va déraper et tricher en favorisant Souleymane !

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Ici tout commence du 28 août 2023 – résumé de l’épisode 739

Hortense et Mehdi observent les nouveaux qui arrivent pour passer le concours d’entrée. Hortense découvre que Souleymane n’a pas l’air bien, elle veut aller lui parler pour le rebooster. Mehdi lui rappelle que Teyssier l’a recadrée, elle ne doit pas lui parler sinon ce sera du favoritisme ! Mais dès que Mehdi a le dos tourné, Hortense envoie un sms à Souleymane pour lui donner rendez-vous à l’économat…

De leur côté, Ambre et Solal accueillent les candidats. Solal reconnait Malik, le mec avec qui Ambre a parlé tout l’été. Elle finit par lui avouer qu’il n’y a jamais eu de date… Mais Malik ne peut pas la reconnaitre, elle n’avait pas mis de photo sur l’appli et a menti sur son prénom en se faisant appeler Ophélie !

Et dès le premier jour du concours, Teyssier démarre les hostilités…

Ici tout commence du 28 août 2023 – vidéo premières minutes



Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de myTF1