« Un crime au paradis » : histoire et interprètes du film ce soir sur France 3 (28 août)

Ce soir lundi soir sur France 3, (re)découvrez la comédie « Un crime au paradis » avec Jacques Villeret et Josiane Balasko dans les rôles principaux. A leurs côtés Suzanne Flon, Roland Magdane ou bien encore André Dussollier.





À voir ou revoir dès 21h10 sur France 3 mais aussi en streaming sur depuis tous vos appareils connectés via la fonction direct de France.TV







« Un crime au paradis » : synopsis

Jojo et Lulu (Jacques Villeret et Josiane Balasko), un couple de fermiers, ne peuvent plus se voir en peinture : ils se détestent, ils se haïssent. Divorcer ?… Hors de question, car il serait alors question de partager le patrimoine, et Jojo, aussi doux rêveur soit-il, n’en reste pas moins pragmatique… Mais alors, comment se débarrasser de sa détestable moitié ? Auprès d’un avocat de renom en ville, Jojo demande conseil pour s’éviter la prison… Mais voilà, Lulu va réellement connaître un funeste sort…

Sous couvert de comédie, Un crime au paradis verse aussi dans la critique, celle de la célébrité. La haine que se voue ce couple n’éveille aucunement l’intérêt du village, mais aussitôt que le drame a lieu, les habitants se délectent des conséquences de ce fait divers…

Avec : Josiane Balasko, Jacques Villeret, André Dussollier, Suzanne Flon, Jacques Dacqmine, Gérard Hernandez, Valérie Mairesse, Roland Magdane, Dominique Lavanant et Daniel Prévost.



« Un crime au paradis » : bande-annnce vidéo

En (re)voici maintenant la bande-annonce de votre film.