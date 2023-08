Un si grand soleil du 1er septembre : Julie trompe Alex (résumé et vidéo épisode 1230 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 1er septembre, spoiler résumé de l’épisode 1230 en avance – Que va-t-il se passer dans le prochain épisode de votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 1er septembre 2023.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Alex trouve Julie rayonnante, elle lui dit qu’elle est juste bien dans sa vie. Elle pense avoir trouvé l’équilibre parfait dans sa vie ! Alex lui rappelle que Manu vient dîner ce soir, il s’occupe de tout. Quand Alex part, Julie envoie un sms à son amant, qu’elle va voir aujourd’hui…

Virgile annonce à Alix qu’il part 3 jours. Manu lui a organisé une virée entre potes. Pendant ce temps là, Jade appelle Ludo. Il s’excuse pour la veille, sa coloc est flic il n’a pas eu le choix. Elle lui propose de passer à la boutique où elle travaille, Ludo rechigne mais finit par accepter. Jade dit avoir décidé de se ranger pour de bon. Ludo ne comprend pas pourquoi elle est revenue à Montpellier, Jade pense que les flics l’ont oubliée et tous les gens qu’elle aime sont ici. Ludo retrouve ensuite Noémie, il s’excuse d’être en retard. Il ment en disant avoir crevé.



Noura appelle Achille pour le remercier. Pendant ce temps là, Manu et ses collègues débarquent au lycée pour une perquisition. Un chien renifleur repère quelque chose dans un casier. Thierry l’ouvre et avec Manu, ils découvrent le stock de buddah blue ! La proviseure ne sait pas à qui est le casier, elle va regarder.

Julie dit au revoir à son amant, qui part une semaine sur un bateau. Il dit qu’il aurait bien aimé l’emmener mais elle écoute la conversation. Jade la rejoint. Julie interroge Jade sur ses retrouvailles avec Ludo. Elle ne l’a pas senti emballé… Jade demande ensuite à Julie comment ça se passe avec Alex. Elle dit que tout va bien mais Jade creuse et Julie avoue qu’elle le trompe. Elle le voit de temps en temps et elle fait ce qu’il faut pour qu’Alex ne l’apprenne pas.

Tom voit la police sortir du lycée avec son stock. Il supprime son compte sur l’appli et casse le téléphone avant de le jeter.

Manu annonce à Becker qu’ils ont retrouvé 400 fioles, ce qui représente environ 6.000 euros. Le casier n’est pas attribué et il n’y avait pas d’empruntes. Hugo affirme qu’ils ont aussi fait des prélèvements adn. Au lycée, la proviseure a réuni les professeurs pour les informer. Ils sont sous le choc.

Eve et Manu sont chez Alex et Julie. Alex est aux petits soins pour Julie, ils se la jouent couple parfait. En voiture au retour, Manu et Eve sont morts de rire. Eve trouve que leur comportement est angoissant.

Pendant ce temps là, Ludo prend un verre avec Alix. Il lui parle du retour de Jade. Alix est convaincue qu’elle est revenue pour lui… Ludo ne sait pas mais il est chamboulé. Alix rigole qu’il soit encore pris entre deux femmes.

Tom retrouve Stan et l’informe de la perquisition, il s’est fait prendre tout son stock. Il va falloir le dire à Yanis, Tom et Stan angoissent.

VIDÉO Un si grand soleil du 1er septembre extrait, Julie avoue tromper Alex

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.V