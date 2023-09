66 minutes du 3 septembre : sommaire et reportages ce dimanche (vidéos)

Publicité





66 minutes du 3 septembre 2023, sommaire et reportages – Ce dimanche soir, c’est la rentrée pour vos magazines « 66 minutes » et « 66 minutes Grand Format ». Kareen Guiok Thuram remplace Xavier de Moulins et vous propose deux nouveaux numéros inédits dès 17h20 sur M6. On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





A suivre dès 17h20 sur la chaîne, puis en replay et en streaming gratuit sur 6Play







Publicité





66 minutes du 3 septembre 2023, sommaire et extraits vidéos

A 17h20 dans 66 minutes :

🔵 Coupe du monde de rugby : entretien avec Bernard Laporte

À 5 jours de la coupe du monde de rugby, Kareen Guiock Thuram a rencontré Bernard Laporte. L’ancien président de la FFR, qui a démissionné en janvier, se confie : les chances des bleus, son procès dans une affaire de corruption.



Publicité





À 5 jours de la coupe du monde de rugby, @Kareenkg a rencontré Bernard Laporte. L'ancien président de la FFR, qui a démissionné en janvier, se confie : les chances des bleus, son procès dans une affaire de corruption. Entretien à retrouver demain à 17h20 dans @66Minutes sur @M6 pic.twitter.com/wpQHzyhH8D — 66Minutes (@66Minutes) September 2, 2023

Et retrouvez aussi d’autres reportages dont le sommaire n’a pas été dévoilé par la chaîne. Reportages, portraits, enquêtes, 66 Minutes explore l’actualité de la semaine avec 3 ou 4 reportages sur des faits divers, des phénomènes de société ou des événements de l’actualité internationale.

A 18h45 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Sujet non communiqué par la chaîne

Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.