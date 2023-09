C à vous du 12 septembre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 12 septembre 2023, invités et sommaire – Ce mardi et comme tous les soirs, Anne-Elisabeth Lemoine, vous donne rendez-vous sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 12 septembre 2023 : le sommaire

🔵 📌 Son amitié avec Jacques Chirac, ses regrets présidentiels… L’ancien Premier ministre Alain Juppe, qui publie “Une histoire française. Mémoires” aux Editions Tallandier, est l’invité de C à vous

🔵 📌 Un vaccin prometteur contre le cancer du poumon : on en parle avec Professeur Fabrice Barlesi, directeur général de Fabrice Barlesi, oncologue spécialisé dans le cancer du poumon, dans le 5 sur 5 de C à vous

🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Amélie Nothomb pour son livre “Psychopompe”, paru aux éditions Albin Michel

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : David Senda Waguena, chef du Bistro Saint Clair, Cèdre Hospitality, à Étretat

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Laurent Lafitte pour la série “Tapie” qui sort demain sur Netflix

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 12 septembre 2023 à 19h sur France 5.



