Publicité





C dans l’air du 26 septembre 2023, invités et sommaire – Ce mardi soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 26 septembre 2023 : le sommaire

⚫ Pr. Denis Labayle, ancien chef de service des hôpitaux de Paris et co-président de l’association Le Choix, sera ce soir l’invité de Caroline Roux.

Alors qu’un projet de loi sur la fin de vie devrait être prochainement présenté en Conseil des ministres puis discuté au Parlement, France Télévisions propose une programmation spéciale autour de cette question de société majeure, complexe et sensible.

Ce soir, France 5 diffusera « Fin de vie : pour que tu aies le choix ». Dans ce documentaire de Magali Cotard, Marina Carrère d’Encausse, entre quête personnelle et enquête journalistique, partage les interrogations et bouleversements profonds qui peuvent tous nous toucher.

Cette programmation spéciale se poursuivra avec la diffusion sur France 2, mercredi 11 octobre à 21h10, d’une soirée continue autour de la fiction inédite « Le prochain voyage ».

Le docteur Denis Labayle est intervenant dans ce documentaire. Il a travaillé pendant plus de 25 ans dans un grand hôpital de la région parisienne. Il est aujourd’hui président de l’association « Le Choix/Citoyens pour une mort choisie » et a publié « Le médecin, la liberté et la mort – Pour le droit de choisir sa fin de vie » aux éditions Plon. Il reviendra sur ce projet de loi sur la fin de vie tant attendu par la grande majorité des Français.

⬛ La disparition de Lina, l’énigme Émile…

Trois jours maintenant que Lina, 15 ans, n’a plus donné de signes de vie. L’adolescente a disparu depuis samedi après avoir quitté son domicile pour se rendre à pied à la gare de Saint-Blaise-la-Roche située à environ 3 km pour prendre le train de 12h03. Selon les gendarmes, elle n’a jamais pris ce TER qui devait la conduire à Strasbourg, où l’attendait son petit-ami. Le parquet de Saverne a ouvert une enquête pour « disparition inquiétante ». Hier après-midi une centaine de personnes ont participé à une battue, une autre a eu lieu ce mardi sur un périmètre élargi de 10 km autour du domicile de l’adolescente. Près de 400 volontaires, des proches, des voisins mais aussi des personnes venues de plus loin, y participent après l’appel à l’aide lancé la veille par la mère de Lina. 35 gendarmes sont également mobilisés ainsi que des équipes cynophiles.

Comme ce fut le cas dans l’affaire du jeune Émile au Haut-Vernet début juillet, une battue citoyenne a une nouvelle fois été privilégiée pour les besoins de l’enquête. Si elle s’est achevée aujourd’hui sans trace de l’adolescente, et n’a malheureusement pas permis cet été de retrouver le petit Émile, cette technique de recherche peut parfois tout changer dans une affaire de disparition, notamment lorsque la zone de recherche est déjà clairement identifiée. Les recherches se poursuivent autour du hameau de Champenay mais l’inquiétude ne cesse de monter car cela fait maintenant trois jours que l’adolescente n’a plus donné de nouvelles. La procureure de la République de Saverne a annoncé tenir ce mardi à 17h une conférence de presse.

Du côté du Haut-Vernet, les enquêteurs continuent également de travailler d’arrache-pied pour retrouver le petit Emile. Sa famille qui était présente à la messe du pape samedi à Marseille reste dans l’attente et garde espoir de retrouver sa trace. Alors qu’il se trouvait dans le jardin de la maison familiale situé dans le hameau sous la garde de ses grands-parents, le petit garçon de deux ans et demi a disparu sans laisser de trace derrière lui. Depuis, les enquêteurs tentent de résoudre cette affaire qui pour le moment n’a pas encore connu de dénouement et qui continue de passionner les Français au risque parfois d’entrainer certaines dérives. Ainsi les gendarmes qui sont toujours à sa recherche reçoivent chaque jour des appels. Et parmi eux, ceux de voyants qui ralentiraient l’enquête. Sur les réseaux sociaux, nombreux sont les « observateurs » qui jouent également les pseudo-enquêteurs alors que dans le hameau, le maire a dit très tôt craindre l’arrivée de touristes sur le lieu du drame. Des excursions qui ont déjà eu lieu lors d’affaires précédentes. C’est notamment ce qui se produit après l’affaire Grégory, des curieux viennent visiter le village de Lépanges-sur-Vologne, où l’enfant a disparu.

Enfin l’enquête est relancée dans l’affaire Tiphaine Veron. Le 29 juillet 2018, cette Française de 36 ans disparaissait alors qu’elle visitait la petite ville du nord du Japon, Nikko, deux jours après son arrivée dans ce pays qui la fascinait tant. Cinq ans après, le dossier est désormais entre les mains du nouveau pôle judiciaire de Nanterre, dédié aux affaires non élucidées. La juge d’instruction Sabine Khéris est chargée du dossier, en cosaisine. Cette magistrate expérimentée, ancienne doyenne des juges d’instruction au tribunal de Paris, était parvenue à faire avouer au tueur en série Michel Fourniret son rôle dans la mort d’Estelle Mouzin. La famille espère enfin des avancées. Nous avons rencontré le frère de la jeune femme.

Alors que sait-on de la disparition de la jeune Lina ? Où en est l’enquête dans l’affaire du petit Emile ? Pourquoi passionne-t-elle autant certaines personnes ? Et cinq ans après, que sait-on de la disparition de Tiphaine Véron au Japon ?



Publicité





Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mardi 26 septembre 2023 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.