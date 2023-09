C à vous du 7 septembre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 7 septembre 2023, invités et sommaire – Ce jeudi et comme chaque soir, Anne-Elisabeth Lemoine, vous donne rendez-vous sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





C à vous du 7 septembre 2023 : le sommaire

🔵 📌 Maltraitances sur les bébés, personnel épuisé… L’enquête choc sur l’envers des crèches privées. On en parle avec Bérangère Lepetit et Elsa Marnette, qui publient “Babyzness” aux éditions Robert Laffont

🔵 📌 Amputé d’une jambe des suites d’un cancer, Matthieu Lartot est de retour à l’antenne pour commenter la Coupe du monde de rugby : il est l’invité de C à vous

🔵 📌 Le plaidoyer d’Isabelle Carré pour une “refondation de l’école” dans le 5 sur 5

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Lourdes Pluvinage, cheffe du restaurant “El Picaflor” à Paris

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Le chef-pâtissier Amaury Guichon

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Léa Drucker et Samuel Kircher pour le film “L’été dernier”, réalisé par Catherine Breillat; et Michel Drucker pour la nouvelle saison de “Vivement dimanche”

