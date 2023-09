Coupe du Monde de rugby : suivre Argentine / Samoa en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Coupe du Monde de rugby 2023 suivre Argentine / Samoa en direct, live et streaming. Après l’écrasante victoire du XV de France hier soir, suite de la Coupe du Monde de rugby 2023 ce vendredi 22 septembre 2023. L’Argentine affronte le Samoa au Stade Geoffroy-Guichard, à Saint-Étienne.





Une rencontre à suivre en direct sur M6 à partir de 17h35 ce vendredi 22 septembre 2023. Coup d’envoi à 17h45.







Dans le groupe D, l’Argentine affronte le Samoa. Les argentins n’ont toujours aucun point dans cette Coupe du Monde et doivent absolument gagner ce soir pour continuer d’espérer une qualification pour la suite de la compétition.

Argentine / Samoa, composition des équipes

Le XV de départ de l’Argentine : 1. T. GALLO 2. J. MONTOYA 3. E. BELLO 4. G. PETTI 5. M. ALEMANNO 6. P. MATERA 7. M. KREMER 8. J. GONZALEZ SAMSO 9. G. BERTRANOU 10. S. CARRERAS 11. M. CARRERAS 12. S. CHOCOBARES 13. M. MORONI 14. E. BOFFELLI 15. J. MALLÍA

16. A. CREEVY 17. M. VIVAS 18. F. GOMEZ KODELA 19. P. RUBIOLO 20. R. BRUNI 21. T. CUBELLI 22. N. SÁNCHEZ 23. L. CINTI LUNA



Le XV de départ de Samoa : 1. J. LAY 2. S. LAM 3. P. ALO-EMILE 4. B. ALAINU’UESE 5. C. VUI 6. T. MCFARLAND 7. F. LEE 8. S. LUATUA 9. J. TAUMATEINE 10. C. LEALI’IFANO 11. B. LAM 12. T. MANU 13. U. SEUTENI 14. N. AH WONG 15. D. PAIA’AUA

16. S. MALOLO 17. C. FAUMUINA 18. M. ALAALATOA 19. T. SEU 20. J. TAUFUA 21. M. MATAVAO 22. D. LEUILA 23. D. TOALA

Argentine / Samoa en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur M6 dès 17h35. Streaming et live sur 6play.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site officiel de la Coupe du Monde de Rugby.

Argentine / Samoa, un match de rugby évènement à suivre à 17h45 sur M6.