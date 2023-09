C à vous du 22 septembre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 22 septembre 2023, invités et sommaire – Ce vendredi soir et pour finir la semaine, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 22 septembre 2023 : le sommaire

🔵 📌 Visite du pape François : On en parle depuis Marseille avec le maire de la ville Benoit Payan dans le 5 sur 5

🔵 📌 Spéciale RMC : RMC a remporté le prix CBNEWS de la meilleure station de radio, les présentateurs Estelle Denis, Alain Marschall, Olivier_Truchot et Apolline de Malherbe sont les invités de C à vous



🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Luc Langevin, illusionniste, pour son spectacle le livre “Vérités”, en tournée dans toute la France à partir du 23 septembre

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Indra Carrillo, chef propriétaire du restaurant gastronomique “La Condesa” à Paris

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Valérie Lemercier, Lou De Laage, Melvil Poupaud et Niels Schneider pour le film “Coup de chance”, réalisé par Woody Allen, en salle le 27 septembre

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 22 septembre 2023 à 19h sur France 5.