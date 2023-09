Coupe du Monde de rugby : suivre Uruguay / Namibie en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Coupe du Monde de rugby 2023 suivre Uruguay / Namibie en direct, live et streaming. Reprise de lla Coupe du Monde de rugby 2023 ce mercredi 27 septembre 2023. L’Uruguay affronte la Namibie au Groupama Stadium à Lyon.





Une rencontre à suivre en direct sur M6 à partir de 17h35. Coup d’envoi à 17h45.







Publicité





Dans le groupe A, l’Uruguay et la Namibie s’affrontent ce mercredi alors que le XV de France est au repos cette semaine. Les deux équipes n’ont toujours remporté le moindre point dans cette phase de poule !

Uruguay / Namibie, composition des équipes

Le XV de départ de l’Uruguay : 15. Amaya ; 14. Basso, 13. Perez, 12. Vilaseca (cap), 11. Freitas ; 10. Etcheverry, 9. Arata; 7. Civetta, 8. Deus, 6. Ardao; 5. Leindekar, 4. Aliaga ; 3. Arbelo, 2. Kessler, 1. Sanguinetti.

Remplaçants : 16. Pujadas, 17. Gattas, 18. Piussi, 19. Rodriguez, 20. Dosantos, 21. Ormachea, 22. Berchesi. 23. Alonso.



Publicité





Le XV de départ de la Namibie : 1. Jason Benade, 2. Torsten Van Jaarsveld, 3. Johan Coetzee ; 4. Adriaan Ludick, 5. Tiaan De Klerk ; 6. Prince Gaoseb, 7. Tjiuee Uanivi (cap.), 8. Richard Hardwick ; 9. Damian Stevens, 10. Tiaan Swanepoel ; 11. JC Greyling, 12. Danco Burger, 13. Alcino Izaacs, 14. Gerswin Mouton; 15. Cliven Loubser.

Remplaçants : 16. Louis van der Westhuizen, 17. Desiderius Sethie, 18. Haitembu Shifuka, 19. PJ Van Lill, 20. Max Katjijeko, 21. Adriaan Booysen, 22. Jacques Theron, 23. Andre van der Bergh

Uruguay / Namibie en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur M6 dès 17h35. Streaming et live sur 6play.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site officiel de la Coupe du Monde de Rugby.

Uruguay / Namibie, un match de rugby évènement à suivre à 17h45 sur M6.