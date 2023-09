Un si grand soleil spoiler : Enric et Léonore savourent mais... (VIDÉO épisode du 29 septembre)

Publicité





Un si grand soleil spoiler – Enric et Léonore ont enfin craqué dans votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil ». Ces deux là ont mis le temps mais sont désormais en couple et sur un petit nuage !

Dans quelques jours, Enric et Léonore savourent pleinement leur bonheur et sont rayonnants.











Publicité





Mais il y a une ombre au tableau… Face à Louis, Marc semble jaloux ! Il explique à son fils que sa mère a un nouveau mec et apparemment il n’apprécie pas l’idée. Marc aurait-il encore des sentiments pour son ex-femme ?

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoiler : Julie avoue sa tromperie (VIDÉO épisode du 29 septembre)

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1248 du 29 septembre 2023 : Julie passe aux aveux



Publicité





Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici