Echappées Belles du 9 septembre : direction la Thaïlande ce soir sur France 5 (sommaire)

Publicité





Echappées Belles du 9 septembre 2023 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, l’inédit « Retour en Thaïlande », suivi de la rediffusion « Tyrol, les Alpes autrichiennes ».

A suivre dès 20h55 sur la chaîne, puis en replay sur France.TV











Publicité





Echappées Belles du 9 septembre, à 20h55 – « Retour en Thaïlande » (inédit)

Derrière des paysages paradisiaques, se cachent néanmoins les méfaits du tourisme de masse. En l’espace d’une décennie, le royaume de Siam a dû absorber les arrivées toujours plus importantes (elles ont doublé entre 2011 et 2019) et s’adapter à leurs demandes, souvent au détriment de la préservation de la nature et du respect des cultures locales. Pour preuve, les allers et venues des bateaux touristiques en mer Andaman ont contribué à la destruction du corail et des fonds marins. Une pollution qui a poussé le gouvernement thaïlandais à imposer pendant quatre années consécutives la fermeture de la célèbre Maya Beach sur l’île de Koh Phi Phi, rendue populaire dans le film La Plage avec Léonardo DiCaprio en 1999. Quant à la population, elle s’est par endroit formatée aux demandes des voyageurs et a délaissé une partie de ses traditions, son authenticité.

La Thaïlande a appris de ses erreurs et se tourne désormais progressivement vers un tourisme éco-responsable et plus propre grâce à la détermination et la résilience d’acteurs locaux qui ont pris conscience que le secteur pouvait rimer avec protection de l’environnement et préservation de la culture. Des sublimes côtes du Sud aux terres fertiles du Nord en passant par la bouillonnante capitale Bangkok, Sophie Jovillard va aller à la rencontre de ceux qui font vivre le nouveau tourisme thaïlandais, loin des activités de masse, plus proche de l’authenticité, de la culture locale.

L’absence de voyageurs due à la pandémie (seulement 430 000 visiteurs en 2021) a permis à de nombreux professionnels du tourisme de prendre conscience des bienfaits du repos sur la nature. Depuis, quelles sont donc les alternatives que proposent les Thaïlandais afin de concilier tourisme et respect de l’environnement ?

Les reportages : La reprise du tourisme / Vivre avec l’eau / Sepak Takraw et pétanque / La culture du bien-être / Buffles d’eau.

Echappées Belles du 9 septembre à 22h30 – « Tyrol, les Alpes autrichiennes »

Plus basses mais plus larges que les Alpes occidentales, les Alpes orientales possèdent des paysages qui alternent avec les parties douces et vallonnées et des parties élevées plus rocheuses. Les nombreuses grandes rivières alpines ont créé de vastes lacs et creusé de magnifiques vallées.

Véritable joyau, la célèbre région du Tyrol abrite les plus belles de ces vallées. Les stations de ski y côtoient des alpages verdoyants et des refuges de montagnes typiques qui invitent à se reposer dans un cadre plus qu’idyllique. Réputé pour ses paysages, le Tyrol l’est aussi pour l’hospitalité de ses hôtes.

Sous l’essor du tourisme d’hiver, les villages de montagne se sont modernisés, mais les Autrichiens n’ont pas pour autant oublier les fondements de leur identité. Dans les chalets de montagne, la musique traditionnelle, le yodel, et les lederhose sont toujours de mise tandis que la bière coule à flot ! Dans l’esprit des Autrichiens, le folklore et les traditions font toujours partie du patrimoine, et ils sont bien décidés à le partager avec Jérôme Pitorin afin de lui faire vivre une échappée riche, folklorique et oxygénée !

Comment les Autrichiens sont-ils en lien avec la nature qui les entoure ? Et comment conjuguent-ils au quotidien leurs modes de vie modernes et leurs traditions ?



Publicité





Reportages : Le Tyrol, une identité forte / Le grand frisson du saut à ski / Sur l’autre toit de l’Europe / Un terrain de jeu grandeur nature / Au rythme des cloches / Le bois, trésor du Vorarlberg

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 9 septembre 2023 dès 21h sur France 5