Ici tout commence du 28 septembre : Ambre jalouse face à... (résumé + vidéo épisode 762 en avance)

Ici tout commence du 28 septembre, résumé et vidéo extrait épisode 762 – Kelly et Malik se rapprochent dangereusement ce soir dans votre série « Ici tout commence ». Et ça touche Ambre, qui est jalouse…

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Ici tout commence du 28 septembre 2023 – résumé de l’épisode 762

Au sein de la brigade de Kelly, Carla a finalement été remplacée par Malik. L’élève de première année, arrivé premier du concours d’entrée, est un vrai plus pour la brigade. Zacharie Landiras semble plus ou moins convaincu, il leur donne de bons conseils. Malik montre beaucoup d’intérêt pour sa cheffe de brigade… Ambre semble jalouse, elle fait clairement la tête et semble souffrir de la situation.

En salle, Léonard et Maya sont distraits… Entre Kelly et Lionel, le torchon brûle. Et de son côté, Constance enquête sur le secret de Carla et Bérénice. L’institut fête l’anniversaire de Maya !

Ici tout commence du 28 septembre 2023 – vidéo premières minutes



Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de myTF1