Gabriel Attal invité du journal de 20h de TF1 ce 28 septembre

Aujourd’hui, jeudi 28 septembre 2023, le Ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, Gabriel ATTAL, sera l’invité du journal de 20H de TF1. L’occasion pour le ministre de s’exprimer après la série d’annonces pour lutter contre le harcèlement scolaire.











Il viendra dévoiler en exclusivité ses nouvelles décisions pour l’Éducation Nationale et répondra en direct aux questions de Gilles Bouleau en direct sur TF1.

Notez que la côte de popularité de Gabriel Attal est au plus haut. Selon un sondage Odoxa – Mascaret pour Public Sénat et vingt titres de presse quotidienne régionale, Gabriel Attal reçoit 32% de jugements positifs et devient ainsi la troisième personnalité politique préférée des Français.