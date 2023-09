Ici tout commence du 8 septembre : Teyssier menace Mehdi (résumé + vidéo épisode 748 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 8 septembre, résumé et vidéo extrait épisode 748 – Entre Teyssier et Mehdi, rien ne va plus dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Ce soir, Emmanuel s’en prend encore une fois à Mehdi et il n’hésite pas à le menacer !

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Ici tout commence du 8 septembre 2023 – résumé de l’épisode 748

Teyssier vient confronter Mehdi, il lui reproche d’avoir saboté un plat d’Anaïs et pense que c’est lui qui a déclenché la rumeur. Mehdi est écoeuré par le comportement d’Emmanuel et reste convaincu qu’il a une liaison avec Anaïs. Mehdi affirme qu’il n’a plus aucune estime pour lui et Emmanuel lui assure qu’il ne va pas en rester là au sujet de la rumeur !

De son côté, Antoine a un cadeau pour Souleymane. Il est fier que son fils ait intégré l’institut en tant qu’élève.

Mais plus tard, Souleymane tombe sur une story inquiétante au sujet de Rose… Et Solal pousse Ambre à dire la vérité à Malik.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de myTF1