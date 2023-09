Ici tout commence spoiler : Anaïs s'énerve face à... (vidéo épisode du 13 septembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Anaïs va perdre son calme et s’énerver face à une journaliste dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, la journaliste est venue pour interroger Anaïs sur son nouveau poste de chef au Double A à la place de Théo. Mais elle lui parle de sa prétendue romance avec Teyssier !











Clotilde, qui a décidé d’assister à l’interview, entend la conversation houleuse entre la journaliste et Anaïs. Elle prend le relais quand Anaïs décide d’arrêter de répondre à ses questions et s’en aller. Clotilde ne comprend pas que la journaliste rentre dans ces ragots et lui assure que Teyssier et Anaïs ont démenti et assurent que la photo qui a circulé est un montage !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 751 du 13 septembre 2023, Anaïs perd son calme



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

